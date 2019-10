"Addio, padre Enrico": ultimo saluto all'arcivescovo emerito - FOTO

E' iniziata da pochi minuti la cerimonia funebre di padre Enrico Masseroni, arcivescovo emerito di Vercelli, morto lunedì a 80 anni.

In Duomo ci sono tanti fedeli, persone che avevano conosciuto e apprezzato Masseroni come pastore e guida della diocesi, i sacerdoti, sindaci e autorità provinciali. Presente anche l'ex Segretario di Stato Vaticano, il cardinal Tarcisio Bertone, che fu il predecessore di Masseroni alla guida della diocesi eusebiana, e il vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, che Masseroni volle come vicario generale della diocesi.

A presiedere la funzione funebre è l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo.

