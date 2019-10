Due corsi: uno di scrittura e uno di giornalismo

Sono aperte le iscrizioni all'Università Popolare di Vercelli. Quest'anno due corsi di scrittura sono tenuti da Remo Bassini, scrittore e giornalista.

Sei lezioni su PERCORSI DI SCRITTURA (il mercoledì, dalle 20,30 alle 22) PROGRAMMA: scrivere un libro, un racconto, è “cosa da tutti”? Le scuole di scrittura non sfornano scrittori, ma chi pensa di poter raccontare una storia, spesso, ha bisogno di suggerimenti, di indicazioni. Il corso si baserà su 6 lezioni:

- Una lezione introduttiva.

- Quattro lezioni sugli insegnamenti di Giuseppe Pontiggia (ma non solo).

- Una lezione finale sulle case editrici: come si invia un manoscritto e a chi.

Ogni singola lezione durerà un’ora e venti minuti; 50 minuti di lezione, 30 minuti di letture ed esercitazioni. Alla fine del corso, chi lo vorrà, potrà scrivere un breve racconto che verrà pubblicato (dopo un editing del docente) sul giornale on line Infovercelli24.

Sei lezioni su SCRIVERE ARTICOLI: segreti a portata di tutti (il giovedì dalle 20,30 alle 22) PROGRAMMA: il giornalismo, oggi, le regole di sempre. Si parte da un presupposto: il giornalismo è un mestiere, tutti possono imparare a scrivere un articolo di giornale. Scrivere un articolo significa, in fondo, raccontare.

- Come si scrive un articolo, trucchi per farsi leggere.

- Il grande segreto per rendere leggibile un giornale, che il giornalista culturale Beniamino Placido riassunse nella formula “L’importante e l’interessante”.

- Cos’è una notizia.

- Come si scrive per la carta, come si scrive per l’on line.

- Come dare vita a un giornale di carta oppure on line: obblighi di legge e costi. In tutto cinque lezioni, di un’ora e 20, 50 minuti di spiegazioni, 30 minuti di esercitazioni. Chi lo vorrà, potrà esercitarsi scrivendo uno o più articoli su Infovercelli24, su un’apposita rubrica che verrà creata.

Remo Bassini, 12 libri pubblicati (l'ultimo è il giallo “La donna di picche”), per 9 anni ha diretto il giornale La Sesia. Tiene corsi di scrittura da anni, il primo si svolve nel carcere di Billiemme. Attualmente dirige la testata on line Infovercelli24 e collabora (come blogger) per Il Fatto. Del suo passato da giornalista e da scrittore parlerà nel corso di una serata: Guido Michelone ed Elisa Rubertelli, venerdì 27 alle 21, intervisteranno Remo Bassini nel corso di un incontro, aperto a tutti, nel Parlamentino dell'Ovest Sesia, in via Duomo.

PER INFORMAZIONI: bassini.remo@gmail.com



Per le iscrizioni e informazioni: SEGRETERIA:Via Attone Vescovo, 4 - 13100 VERCELLI Tel.: 0161.56285 E-mail: universitapopolare.vc@gmail.com Sito: www.unipopvercelli.it I corsi inizieranno dal 22 ottobre.