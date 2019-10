"Questa maglia è una seconda pelle"

L’Engas Hockey Vercelli chiude la campagna acquisti col botto: presentando Matteo Brusa, che l’anno scorso militava nell’Amatori in serie A e, soprattutto, è un giocatore di categoria superiore. Martedì al Palahockey erano presenti: Paolo De Rinaldis, l’allenatore, Mimmo Sabatino, direttore sportivo, Davide Costanzo, responsabile tecnico e Paolo Gallione, giornalista e addetto stampa del team.

Inizia Sabatino: “Con Matteo ci siamo trovati immediatamente bene: sin dalla prima conversazione, ha accolto e compreso il nostro progetto. La mente della trattativa è stato Costanzo e si è chiusa in tempi molto brevi, grazie alla volontà del giocatore. Abbiamo gestito una campagna acquisti degna della città di Vercelli, con una rosa che sarà a disposizione del mister e che può fare in modo che le nostre ambizioni possano andare in porto.”

Continua Costanzo, entrando nel dettaglio dell’acquisto di Brusa: “L’arrivo di Matteo non era in programma quest’anno, perché aveva già firmato con una squadra di A1, ma poi si è aperta la possibilità di portarlo nella nostro team: ci tengo a sottolineare che, oltre che un ottimo giocatore, è un bravissimo ragazzo. In una società è essenziale programmare e lo stiamo facendo alla grande, siamo tutti uniti nel nostro obiettivo: far salire Engas Vercelli prima in A2 e, poi, poter arrivare in A1.”

La parola passa al Mister, Paolo De Rinaldis, allenatore di grande esperienza: “La società ha realizzato una grande campagna acquisti di cui sono molto soddisfatto e che è andata anche oltre a ciò che mi attendevo. Con una squadra così non ci potranno essere alibi, il mio obiettivo è vincere. Brusa ha giocato in A1, a Lodi anche con mio figlio, è un mancino che vede molto la porta: sono davvero contento, anche pensando all’arrivo di Monteforte e Romero. Con la società abbiamo scelto non solo basandoci sui profili tecnici, ma su quelli personali e comportamentali; i miei ragazzi si stanno impegnando molto e, nonostante gli anni di esperienza, non sono sazi. Sto trovando qui delle persone eccezionali, voglio onorare questa maglia, che ormai è una seconda pelle, al massimo.”

Infine Matteo Brusa: “Il mio approdo a Vercelli è nato un po’ per caso, perché avevo già firmato per Scandiano, ma poi ho rescisso quel contratto per motivi personali. La prima impressione, una volta qui, è stata quella di una società ben organizzata con una visione limpida e ben definita. sono felice di collaborare con De Rinaldis, perché l’ho sempre stimato: finora non c’era stata occasione di lavare insieme, spero che questo sia il primo di qualche anno di collaborazione.”