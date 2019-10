Proiettile al sindaco di Oncino, la solidarietà di Corsaro

"Esprimo totale solidarietà al collega Alfredo Fantone. Gli sono vicino da sindaco, ancor prima che da presidente dell’Anci Piemonte". Lo dice il presidente regionale dell'Associazione dei Comuni, Andrea Corsaro, sindaco di Vercelli, commentando la notizia riguardante l'invio di una busta contenente un proiettile al sindaco di Oncino, in provincia di Cuneo.

"Oggi come in passato, 5 mesi fa il bersaglio fu il sindaco di Torino, Anci Piemonte condanna con fermezza ogni forma di prevaricazione e di illegalità e torna a chiedere allo Stato un intervento diretto ed efficace a tutela di chi vive ed opera quotidianamente in mezzo alla gente. I sindaci sono i rappresentanti delle istituzioni più vicini ai cittadini, i più vulnerabili, ancora di più quando sono chiamati ad amministrare i piccoli Comuni, tra mille difficoltà”, conclude Corsaro.