"Maggioritario puro, per garantire la stabilità"

“Questo è un grande passo avanti compiuto soprattutto grazie alla tenacia - commentano soddisfatti i consiglieri regionali Alessandro Stecco e Angelo Dago (Lega) - in quanto con il sistema maggioritario saranno garantite stabilità e certezze al Paese. Chi vincerà le elezioni governerà, infatti, per i cinque anni della legislatura senza intromissione di giochi di palazzo, come già avviene nel sistema per l’elezione dei sindaci”.