Muore a 30 anni investito da un'auto

Non ce l'ha fatta il pedone 30enne investito questa mattina intorno alle 7.30 sulla statale tra Lesa e Belgirate. L'uomo è morto poco dopo il ricovero all'ospedale di Borgomanero. Le condizioni del pedone era apparse sin da subito disperate ai sanitari accorsi sul luogo dell'incidente e, in effetti, per lo sfortunato pedone c'è stato poco da fare. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.