La bontà del "made in Italy": domenica su Viale Rimembranza

Domenica 6 ottobre torna su Viale Rimembranza il Mercato di S. Andrea, la rassegna del commercio su area pubblica di prodotti made in Italy.

Il marchio, com’è noto, non è sempre garanzia di qualità. Nondimeno si tratta di un’affermazioned’identità, che vorrebbe esaltare le peculiarità dei prodotti nostrani. I consumatori sono sempre più attenti all’origine del prodotto acquistato, e la massiccia presenza nei nostri mercati di merce

prodotta all’estero - troppo spesso in spregio delle norme a tutela del consumatore e di quelle poste a tutela dei lavoratori impiegati nella produzione - indirizzano le scelte di acquisto verso il made in Italy. Oltretutto, acquistare merce prodotta in Italia significa anche tutelare la nostra economia.



Gli operatori su area pubblica che animano la manifestazione Mercato di S. Andrea sanno beneche la qualità è un percorso, è formazione, innovazione e sviluppo di una cultura professionale in continuo movimento. È una strada da seguire ogni giorno, un modello che rende forte la professione dell'ambulante, è l'arma contro la contraffazione e gli abusivi della professione.



Tra i selezionati banchi di commercianti su area pubblica del Mercato di S. Andrea i visitatori potranno trovare articoli per la casa, abbigliamento ed accessori, pelletteria, fiori e piante, prodotti alimentari, tutti all’insegna del “prodotto in Italia”. Qualità, stile e prezzo vi aspettano domenica 6 ottobre in Viale Rimembranza a Vercelli!