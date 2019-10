Crolla una tettoia, Vigili del Fuoco al lavoro

Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 7,45 di mercoledì, per il parziale crollo di una tettoia avvenuto in Regione Tamarone a Borgosesia. Sul posto è al lavoro una squadra del distaccamento permanente di Varallo Sesia, che ha provveduto alla delimitazione dell’area interessata dal crollo: le operazioni di messa in sicurezza sono tutt’ora in corso anche mediante l’ausilio dell’autoscala, impiegata per alleggerire le parti del tetto. Non si registrano danni a persone. Sul posto anche le forze dell’ordine di Borgosesia.