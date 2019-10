Incidente stradale, ad Alice Castello. Una donna di 53 anni è rimasta incastrata all'interno della sua auto che, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si è ribaltata su un fianco: l'incidente, che secondo le prime informazioni ha coinvolto due vetture, è avvenuto nella zona della rotonda per Santhià, intorno alle 12.

Sul posto i mezzi di soccorso e le foze dell'ordine: la donna, estratta dall'abitacolo e affidata alle cure del 118, è stata ricoverata in ospedale in codice giallo.