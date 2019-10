Tragico risveglio questa mattina, mercoledì 2 ottobre, per gli abitanti di Verolengo. Un uomo di 60 anni è stato ritrovato senza vita in piazza IV Novembre.

Tempestivo l'intervento dei sanitari del pronto soccorso, anche se per l'uomo non c'era ormai nulla da fare. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che stanno indagando sulle cause della morte.

Tra le ipotesi, non si esclude la caduta da una mansarda dell'abitazione in cui l'uomo viveva.