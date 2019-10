Pane e gorgonzola: 7 locali milanesi reinventano il "panino gourmet"

“Pane e Gorgonzola” un pasto dal sapore antico almeno quanto la storia millenaria del formaggio Gorgonzola. Oggi le ricette si sono evolute, gli abbinamenti sono diventati “estremi” e le cucine di tutto il mondo si sono contaminate per la gioia di foodies e food-bloggers. Quello che non è cambiato è il carattere unico del Gorgonzola e la sua capacità di apporre la sua inconfondibile firma in qualsiasi occasione, sia essa un pranzo tradizionale o un più informale panino.

Dopo il successo di “Gorgonzola&Cocktails” in cui a cimentarsi con il famoso erborinato erano stati i mixologist, il Consorzio Gorgonzola ha invitato questa volta sette paninoteche e foodbar milanesi, tutti rinomati per l’altissima attenzione alla qualità, a sperimentare con le due varianti del Gorgonzola Dop: quella Dolce, la più conosciuta e venduta, e quella Piccante, più forte e decisa.

Da giovedì 7 a sabato 9 novembre i sette locali coinvolti proporranno, in menu o per l’aperitivo, le loro creazioni esclusive pensate appositamente per l’operazione “Gorgonzola & Panino Gourmet”. Hanno accettato la golosa “sfida”: BULK, il cocktail food bar di Giancarlo Morelli all’interno dell’Hotel VIU in zona Monumentale; CHIC & GO in piazza Virgilio che punta tutto su panini gourmet sempre nuovi e originali; FATTOBENE BURGER, nelle due sedi di Sempione e Wagner, con le sue creazioni a base di carne proveniente da filiere certificate; FUD BOTTEGA SICULA che porta in maniera divertente ogni sera ai Navigli una cucina siciliana moderna e contemporanea; PANINO GIUSTO, pioniere e ambasciatore in tutto il mondo del panino di qualità che partecipa con ben 5 sedi; PESCARIA che utilizzerà per la prima volta il Gorgonzola nelle sue innovative proposte di pesce, oltre che nei due locali di Milano, anche nelle sedi di Torino e Polignano a Mare (BA); ed infine il RISTORANTE DANIEL con la cucina italiana contemporanea dello chef Daniel Canzian.

Patrocina l’iniziativa un partner d’eccezione come l’Accademia del Panino Italiano, fondazione culturale che promuove nel mondo l’unicità del Panino Italiano valorizzandolo come icona del Made in Italy.

In ogni locale saranno presenti i corner del Consorzio Gorgonzola con ricettari e gadget in omaggio.

I frequentatori dei locali potranno condividere sui social il loro sandwich preferito tra quelli creati dai 7 locali coinvolti o divertirsi a proporre il loro personale panino al Gorgonzola Dop usando l’hashtag ufficiale #gorgonzoladop e quello dell’iniziativa #zolaepaninogourmet