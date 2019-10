Due nuovi diaconi al servizio dei sofferenti

Due nuovi diaconi al servizio di ammalati e sofferenti: è stata una giornata di festa per tutta la comunità dei Silenziosi Operai della Croce l'ordinazione di Marcellin Am-Agboudiguida Akonsena e Michel Kossi Mawuegna Fayosseh, entrambi originari del Togo, consacrati tra i Silenziosi Operai della Croce dall'arcivescovo, monsignor Marco Arnolfo

Le carrozzelle degli ammalai nelle prime file come voleva il beato Luigi Novarese, il santuario gremito di fedeli e una ventina di sacerdoti hanno fatto da sfondo all’intensa celebrazione.

“Il vostro compito sarà impreziosito dal carisma del beato Novarese per il quale sarete chiamati a servire i malati e i sofferenti aiutandoli a capire l’importanza del loro ruolo nella chiesa e nella società - ha detto il vescovo Arnolfo durante la funzione -. Il diacono nasce per mettersi al servizio dei poveri e mettersi al servizio dei poveri vuol dire mettersi al servizio di Cristo. Voi dunque, vi mettete al servizio di Cristo per la salvezza dell’umanità. Uno dei compiti più importanti del diacono è quello di svegliare il prossimo alla vita in attesa della salvezza eterna”.

Un’ordinazione particolarmente significativa, avvenuta proprio nella giornata del migrante e del rifugiato. "Un bel messaggio che dice con forza come ci siano tanti popoli, ma una sola casa”, ha concluso monsignor Arnolfo.

“Dobbiamo dire molti grazie – ha spiegato al termine dell’ordinazione Marcellin Akonsena –: al Signore per la grazia della vocazione, ai Silenziosi Operai della Croce che ci hanno accolto, a don Luigino Garosio che ci ha accompagnati in questo percorso e ai nostri genitori e familiari. A questo proposito vogliamo ricordare un proverbio africano: bevendo l’acqua del pozzo, rivolgi un pensiero a chi lo ha costruito”.

La celebrazione si è conclusa con le parole del moderatore generale dei Silenziosi Operai della Croce, don Janusz Malski: “siamo felici che i nostri fratelli siano incardinati proprio qui, alla vigilia dei 50 anni di presenza della nostra associazione nella diocesi di Vercelli, in un luogo caro al nostro Padre fondatore dove oggi si mette in pratica il suo carisma e l’attenzione verso i sofferenti”.