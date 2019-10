"Medicina sportiva e oculistica: visite impossibili a Borgosesia"

Ancora attriti tra il Comune di Borgosesia e l'Asl di Vercelli. Dopo le polemiche degli scorsi anni, relative soprattutto alla chiusura estiva dell'ostetricia, sono ora le visite medico sportive e le visite oculistiche a creare una nuova frattura tra l'amministrazione comunale e la direzione dell'Asl.

«Spiace constatare che, nonostante la disponibilità che noi sindaci Valsesiani abbiamo sempre dimostrato all’Asl, da Vercelli non siano arrivati i risultati sperati: siamo davvero delusi, e i nostri cittadini sono stufi di dover sopportare disservizi»: attacca, in un comunicato stampa, il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani. Che poi racconta dell'ennesima telefonata di protesta ricevuta da un suo cittadino, che lo chiama per segnalargli la difficoltà ad ottenere una visita oculistica all’ospedale di Borgosesia.

«Purtroppo le lamentele che riguardano i disservizi dell’Asl sono frequenti – dice Tiramani –: la gente si lamenta con me e con gli altri sindaci del territorio, perché anche se noi valsesiani abbiamo sempre offerto all’Azienda Sanitaria tutta la collaborazione possibile per individuare soluzioni e ottenere servizi efficienti (come, per esesmpio, la “foresteria per medici” a Palazzo Castellani, nel centro di Borgosesia) continuiamo a dover rilevare che invece l’Asl non riesce a far fronte adeguatamente ai fabbisogni dei nostri cittadini».



I problemi rilevati dall’Amministratore riguardano in particolare due servizi: medicina dello sport e oculistica. «Circa un anno fa, la questione delle visite sportive sembrava essersi risolta con l’avvio di una convezione con un centro specializzato di Borgosesia, a cui gli sportivi valsesiani potevano far capo senza disagi dovuti a lunghi spostamenti. Ebbene – dice Paolo Tiramani – l’idillio è già terminato: il centro non accoglie più pazienti da visitare, perché sembra che l’Asl sia in notevole arretrato con i pagamenti e dunque i valsesiani che hanno bisogno di certificati per svolgere attività sportiva devono di nuovo rivolgersi a centri che si trovano in pianura, con lunghi spostamenti da affrontare. La gente mi chiede come sia possibile. E me lo chiedo anch’io».



Ma il problema della medicina sportiva non è il solo, c’è anche il discorso relativo all’oculistica che crea notevoli disagi: «Nel reparto di oculistica c’è mancanza cronica di personale – denuncia ancora il primo cittadino di Borgosesia – e, visto il perdurare del problema, mi chiedo che cosa trattenga l’Asl dal rivolgersi a specialisti con partita IVA, che potrebbero rispondere ai bisogni del territorio per le visite di routine, come quelle necessarie, per esempio, per ottenere le patenti di guida. E’ una prassi normale, a cui si ricorre in diversi settori, non comprendo per quale motivo la dirigenza dell’Asl di Vercelli non riesca a metterla in pratica».



Tiramani, supportato nella sua protesta anche dai colleghi dei principali centri valsesiani, chiede a gran voce, che l’Asl cambi marcia perché, dice, così non si può proprio proseguire: «Lo faremo presente all’assessore regionale – conclude il sindaco di Borgosesia –: ci auguriamo che, con la nuova Giunta, si possa finalmente ottenere quei servizi che sono un diritto di tutti i cittadini».