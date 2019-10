Nel segno della prevenzione: il calendario delle visite di ottobre

Appuntamenti dedicati alla prevenzione, a Borgosesia, grazie alla colltaborazione tra Associazione Igea Prevenzione Salute e Vita e alla Lilt, sezione di Vercelli.

Per il mese di ottobre, all'ospedale Santi Pietro e Paolo, è stato programmato un nuovo calendario di appuntamenti per offrire alla cittadinanza visite gratuite in più ambiti di specialità.

Si comincia martedì 15 ottobre con il dottor Marcello Zago per l’apparato digerente. Il 16 ottobre con la dottoressa Chiara Guglielmetti per l’otorinolaringoiatria e la dottoressa Daniela Di Franco per la tiroide. Si prosegue martedì 22 ottobre con l’angiologo dottor Emilio Coppo e la dottoressa Daniela Plachino per la senologia. Lunedì 30 settembre appuntamento con l’urologo dottor Gianluca Mastroprimiano.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di favorire e stimolare la promozione del benessere, alimentando la cultura della prevenzione. Ricordiamo che è necessario prenotare telefonando al numero 333.8022282 o allo 0163-24870 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17; è possibile anche recarsi nella la sede di Borgosesia in via Calderini 19 tutti i mercoledì dalle 15 alle 18.