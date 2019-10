Tribunale di Vercelli: insediata la presidente Michela Tamagnone

"La mia porta sarà sempre aperta e il telefono sempre acceso: per poter offrire un servizio puntuale, corretto ed efficiente è importante che tutte le componenti del mondo giudiziario possano lavorare in modo sereno": sono le prime parole del nuovo presidente del Tribunale di Vercelli, Michela Tamagnone.

La cerimonia di insediamento è avvenuta martedì 1° ottobre: Tamagnone, classe 1959, arriva da Torino, dove si è occupata di diritto della famiglia e di diritto dell'immigrazione e dove è stata presidente di sezione al Tribunale civile. Arriva a Vercelli a distanza di oltre un anno dal trasferimento ad Alessandria del suo predecessore, Antonio Marozzo. Ad accoglierla le autorità civili e militari della provincia e tutto il mondo della giustizia cittadina.

"Vercelli è una realtà in cui magistrati e avvocati hanno sempre lavorato serenamente, operando nell'assoluto rispetto dei ruoli e delle persone": hanno detto nei rispettivi interventi sia il procuratore capo, Pier Luigi Pianta, che il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Danilo Cerrato, augurando buon lavoro alla nuova presidente.

A portare il saluto della città è stato il sindaco Andrea Corsaro che ha ricordato come "la Cittadella della Giustizia sia una priorità dell'amministrazione comunale che da tempo si confronta con il Demanio per trovare le soluzioni più opportune per garantire la qualità del lavoro e dei servizi".

Nelle scorse settimane, intanto, aveva preso servizio anche la nuova presidente della sezione penale, Enrica Bertolotto, per molti anni giudice a Casale e poi presidente di sezione ad Alessandria.