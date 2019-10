"Un prezioso baule tutto da scoprire"

Iniziate a segnarvi la data: i 19 e 20 ottobre la basilica di Sant'Andrea torna protagonista di un appuntamento creato da La Rete. Questa volta i vulcanici volontati dell'associazione hanno concentrato la loro attenzione sul cofano del Cardinale, la replica dello scrigno di Guala Bicheri realizzata da Daniele e Maurizio Roccato, grazie all'uso delle ultime tecnologie di stampa 3D.

"Visto che il prezioso scrigno medievale del cardinale Guala Bicheri difficilmente tornerà ad arricchire il patrimonio culturale vercellese, La Rete, attraverso un meticoloso studio storiografico, l'abilità manuale e artistica di Daniele Roccato e Maurizio Roccato e grazie all'uso delle ultime tecnologie di stampa 3D, ha riprodotto una copia fedele all'originale in scala 1:1 che vi lascerà increduli", dicono dall'associazione.

Non un modellino, ma una riproduzione in legno che, per gli 800 anni dalla posa della prima pietra, l'associazione esporrà in esclusiva durante questa due giorni. Ma le sorprese non finiscono qui: l'esposizione dell'opera sarà l'occasione, per gli esperti e i volontari de La Rete, di offrire una serie di visite guidate alla scoperta della incredibile storia del prezioso baule e dell'abbazia. I dettagli della due giorni verranno presentati a breve.