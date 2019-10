Scuola Diocesana di Musica Sacra: le novità dell'anno

Con il mese di ottobre riprendono i corsi della Scuola Diocesana di Musica Sacra, giunta al quarto anno di attività. Nata con l'obiettivo di formare musicalmente e liturgicamente chi nelle parrocchie si occupa della musica nella liturgia (organisti, cantori e direttori) e di fornire percorsi di approfondimento musicale e musicologico per musicisti, studenti e semplici appassionati, la scuola affianca a questi obiettivi la formazione musicale dei bambini e ragazzi, attraverso l’esperienza del coro di voci bianche della Cattedrale. Nel corso degli anni i piccoli cantori (dai 7 ai 13 anni) imparano a leggere la musica (nella notazione antica e moderna), a intonare correttamente gli intervalli, a controllare la voce e il fiato e, per chi lo desidera, ad avvicinarsi alla pratica del pianoforte.

L’offerta formativa per il triennio 2019-2022 propone, oltre ai corsi ordinari triennali in Organo (docente Carlo Montalenti), Canto (con Teresa Nesci), Direzione di coro (con Denis Silano) e Canto gregoriano (con Luca Ronzitti), anche i corsi propedeutici di pianoforte e di alfabetizzazione corale per cantori e una nuova sezione dedicata alla musica antica. Quest’ultima, in particolare, offrirà i seguenti percorsi: La Schola gregoriana: appuntamento mensile per cultori del canto gregoriano, per cantare insieme e approfondire la conoscenza della materia; il corso di Paleografia musicale, in collaborazione con la Biblioteca Capitolare: sei seminari annuali nei quali ci si avvicinerà alla grafia della musica dal Medioevo al primo Barocco, nella cornice della Biblioteca Capitolare, a diretto contatto con i preziosi codici, stampe e manoscritti musicali ivi conservati, che saranno oggetto di studio ed esercitazione; Canto rinascimentale e barocco: la vocalità specifica di questo repertorio sarà affrontata da Gianluigi Ghiringhelli, controtenore specializzato nella musica antica, per entrare nelle caratteristiche timbriche, espressive e tecniche della musica vocale dei secc. XV-XVIII; Modalità e Contrappunto rinascimentali: il linguaggio dei modi e la tecnica compositiva del rinascimento saranno affrontati mediante lo studio delle antiche regole, esercitazioni pratiche, analisi di composizioni ed ascolti guidati; Teoria e pratica del basso continuo: l’antica pratica dell’accompagnamento tastieristico su basso numerato e non, dai primordi alla matura tecnica sarà affrontata confrontando le fonti teoriche del tempo.

I corsi avranno luogo, a partire da fine ottobre, con orari e cadenza diversi, nei locali della Cappella Musicale (Seminario Arcivescovile), tranne i corsi di Paleografia musicale che si terranno in Biblioteca capitolare. Alcuni avranno carattere individuale, altri collettivo, in forma di seminario, a seconda degli obiettivi, con tempi e cadenze diversi.

Per informazioni su tempi, costi e iscrizioni, si può visitare il sito www.musicasacravercelli.it , scrivere a cappellamusicalevercelli@gmail.com o telefonare al 333.6855776.