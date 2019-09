PFV, seconda amichevole. Buone indicazioni

AMICHEVOLE PRE CAMPIONATO SERIE C

Domenica 29 settembre Palestra Scuola Media Pertini

Pallacanestro Femm.le Vercelli Doctor Glass-B.C.Castelnuovo Scrivia 40-34

(Parziali: 6-5,16-11; 29-21)

Tabellino: Bassani 2; Acciarino 6; Pollastro 7; Ansu 6; Ronca; Deangelis 2; Scarrone 6; Rey 2; Coralluzzo 3; Sarrocco 6; Leone S.; Bertelegni:; Perucca -.

all. Wannes Pomelari – aiuto allenatore : Andrea Congionti.

Nuova amichevole in preparazione del campionato per la PFV, che si impone, seppur di stretta misura, questa volta sul B.C. Castelnuovo Scrivia per 40-34, contro la formazione “B” della squadra che milita in serie A2, formata da molte giovani del vivaio, di cui alcune hanno già assaggiato campo o panchina con la formazione maggiore, come la vercellese Sofia Bracco.

La stessa squadra le vercellesi si ritroveranno di fronte nell’imminente campionato di serie C, in ogni caso, per cui si è trattato di un buon test.

La gara, come dice anche il punteggio piuttosto basso, è stata costellata da numerosi errori in attacco, dovuti anche un po’ all’inadeguatezza del campo di gioco per una partita senior, ed un po’ alla fatale quanto inconsapevole deconcentrazione di molte atlete, in una circostanza in cui in palio c’era solo la necessità di non fare brutta figura.

Si sono registrati progressi in fase difensiva, nelle file vercellesi, mentre in attacco si deve ancora certamente raggiungere una maggior fluidità nel giro palla e nelle conclusioni sotto misura.

Prosegue bene l’inserimento delle giovani, che quest’anno saranno parte essenziale della squadra e che stanno mostrando progressi.

A due settimane dall’esordio in campionato, Wannes Pomelari ha ancora certamente del lavoro da fare, ma i primi frutti si cominciano a vedere, seppur ancora in forma embrionale, soprattutto dal punto di vista dell’intensità e del ritmo di gioco.