Coppa Piemonte: Mokaor in campo a Occimiano

Continua la preparazione al Campionato della Mokaor, che a Occimiano, nel secondo concentramento di Coppa Piemonte, sabato 28 settembre ha affrontato Valenza e Occimiano.

Contro il Valenza Zambotti e compagne perdono il primo set inopinatamente con 16 errori (di cui 8 battute).

Nel secondo set, grazie alla “sveglia” di mister Gherardi, la Mokaor cambia passo e sbagliando meno, si aggiudica il periodo per 25/19 con una Leotta super.

Nel terzo set, bene l’inizio e poi i tecnici Mokaor inseriscono tutta la Under 18 che, motivate e grintose e pur esordienti in serie C, giocano una bella pallavolo e si aggiudicano il set per 25/17.



Nella seconda gara, la Mokaor è opposta alle padrone di casa dell’Occimiano, formazione molto ben organizzata e che ha operato sul mercato ingaggiando delle ottime giocatrici.

In questo incontro la Mokaor pur sconfitta, propone una prestazione all’altezza nei primi due set, per poi cedere nel terzo più marcatamente a causa dei soliti errori in attacco.

Molto positive sono state ancora una volta le prove delle giovani viste in campo,

Il prossimo ed ultimo concentramento per la Mokaor è previso sabato 5 ottobre ad Ovada contro le locali e L’EVO Volley.

Con il rientro di Mossetti la Mokaor sarà al completo e potrà schierare tutte le atlete della rosa nei propri ruoli.