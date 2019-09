L'Infinito (2.0): il post dell'insegnante vercellese conquista il Presidente Mattarella

Si chiama Valentina Petri ed è una prof di Italiano all'Ipsia Lombardi di Vercelli. Un suo testo, scritto lo scorso aprile, dopo un'ora di lezione dedicata all'Infinito di Leopardi, è diventato il “manifesto” del restauro, curato dal Fondo Ambiente Italia, dell'Orto delle Monache e del Colle dell'Infinito. Una pagina bella e positiva per la scuola vercellese, nata grazie alla condivisione del testo attraverso i social.

Di commento in commento, di condivisione in condivisione, il post cui l'insegnante racconta com'è spiegare Leopardi ai ragazzi di un istituto professionale, è arrivato fino al Fai che si stava occupandosi del restauro dei luoghi leopardiani. E così, pochi giorni fa anche la prof. vercellese è stata invitata all'inaugurazione degli interventi di recupero dell'area di Recanati, realizzati in occasione del bicentenario della pubblicazione della poesia. Una cerimonia che si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: anche il Capo dello Stato ha così potuto ascoltare il post di Valentina Petri; letto dal vice presidente Fai, Marco Magnifico.

“L'emozione di questa mattina è stata fortissima, le parole del Presidente e i suoi complimenti me li porterò nel cuore per sempre”, ha scritto su Facebook l'insegnante, postando il video della mattinata. “Il minuto 3.40 – aggiunge la prof - quando il Presidente Mattarella ride per una cosa che ho scritto io, scala rapidamente la top ten dei momenti più belli della mia vita”. Come darle torto?