Muore all'improvviso a 42 anni

Un malore improvviso è costato la vita a un giovane ciglianese, Marco Rigazio, 42 anni. L'uomo, che lavorava da idraulico, è morto nella notte tra sabato e domenica per un infarto che non gli ha lasciato scampo.

“Una persona squisita, sempre disponibile e un grande lavoratore”, ricordano con commozione i molti ciglianesi colpiti per morte improvvisa di una persone giovane e conosciuta in paese. Un ragazzo simpatico e per bene, pieno di voglia d fare. Anni fa, aveva perso il padre a causa di un analogo malore.

Rigazio lascia la mamma, Rosaria Siciliano, la figlia Desirè, la compagna Veronica con il figlio Eneas. Lunedì alle 21, nella chiesa parrocchiale di Cigliano verrà recitato il Rosario, mentre martedì 1 ottobre alle 16 sono previsti i funerali con partenza dalla camera ardente della Cittadella di Saluggia.