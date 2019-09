In Africa non ci sono fabbriche di armi

L’avvocato Vitale che si occupa di assistenza legale ai migranti ci ha ricordato, che il decreto sicurezza, rappresenta solo l’ultimo step di una politica di chiusura all’immigrazione, dove l’attraversamento con mezzi di fortuna del Mediterraneo resta per molti l’unica via praticabile per fuggire da situazioni drammatiche, e che stiamo assistendo a una vera strage di esseri umani anche a causa della politica di contrasto a chi fa soccorso in mare e quindi concludendo sulla necessità di rivedere radicalmente il sistema di accoglienza e d’asilo.

Infine (anche se non in ordine cronologico) l’intervento applauditissimo di Soumaila Diawara, scrittore e rifugiato maliano, che ha denunciato la responsabilità dell’Europa nella destabilizzazione del continente africano –“non ci sono fabbriche di armi in Africa”- e ci ha ricordato con le parole di un grande presidente e rivoluzionario africano, Thomas Sankara, che l’umanità non si divide in bianchi e neri, ma in padroni e servi, sfruttatori e sfruttati, e che quindi l’antirazzismo non può , in ultima analisi, che essere anticapitalismo.