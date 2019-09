In dirittura d'arrivo i lavori agli impianti sportivi

Procedono nel rispetto dei tempi i lavori appaltati dal Comune per la riqualificazione delle recinzioni, dei sistemi di irrigazione e di illuminazione negli impianti sportivi del Piemonte Sport, Scuole Cristiane, Virtus Vercelli e Canadà. In giornata, l’assessore alle Opere pubbliche Massimo Simion, allo Sport Mimmo Sabatino e all’urbanistica Maurizio Tascini hanno visitato i cantieri insieme ai tecnici del settore Edilizia Giuseppe Scaramozzino e Paolo Nifantani e al consigliere Romano Lavarino.

“I lavori procedono nei tempi previsti e consentiranno di mettere a disposizione dei vercellesi gli impianti rinnovati ed efficienti - spiega Simion – I lavori di adeguamento degli impianti sportivi sono finanziati dalle risorse del Bando 2018 “sport missione comune” erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo. L’importo a base d’asta di 400 mila euro per le recinzioni ha ottenuto un ribasso pari al 28,88% determinando un importo netto contrattuale pari a 294 mila euro; l’importo a base d’asta di 140 mila euro per l’illuminazione ha ottenuto un ribasso pari a 33,33% determinando un importo netto contrattuale di 96 mila euro. La conclusione dei lavori è prevista per il mese di novembre”.

L’amministrazione sta cercando anche di risolvere il problema dell’impianto di riscaldamento presso la tensostruttura di via Viviani utilizzata dalla LIbertas Ginnastica. “I tecnici stanno valutando - conclude Simion - di posizionare sulla sommità dell’impianto degli aerotermi, in modo da garantire una più ottimale distribuzione della temperatura dell'aria interna e il mantenimento di tutte le strutture ginniche oggi presenti o la posa in opera di una seconda caldaia da 150 kw.”.