San Germano, la polemica delle campane arriva a "I fatti vostri"

Assume un'inattesa ribalta nazionale la diatriba sorta a San Germano per i rintocchi notturni del campanile.

Da qualche settimana, in paese, un gruppo di cittadini, infastidito dalle campane, ha chiesto al sindaco di zittirle. Per i 36 firmatari della petizione, infatti, i rintocchi ogni quarto d'ora rappresenterebbero un rumore molesto che rende impossibile riposare e che, come tale, è sanzionabile ai sensi di legge.

Il Comune, gestore dell'orologio, ha risposto fermando le campane da mezzanotte alla 5 del mattino, ma il sindaco Michela Rosetta ha tassativamente escluso altre modifiche: i rintocchi ogni quarto d'ora sono uno degli elementi tradizionali e caratteristici del paese e sembra proprio che il sindaco non voglia farne a meno (ma, a quanto pare - visto che non hanno firmato - anche gli altri 1700 abitanti circa del paese non sono infastiditi dai rintocchi).

Così, tra petizioni e diffide legali, la polemica sulle campane ha conquistato, poco a poco, la ribalta nazionale: lunedì 30 settembre alle 11, il sindaco Rosetta sarà in diretta alla trasmissione “I fatti vostri” per la questione delle campane, mentre a partire dalle ore 10,30, nella piazza della chiesa di San Germano sarà presente una troupe televisiva del programma per registrare le opinioni dei residenti.