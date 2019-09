Investita durante la festa: 19enne in ospedale

Una giovane 19enne di Cavaglià è stata investita, poco prima della mezzanotte ad Andorno, mentre stava attraversando la strada, non sulle strisce pedonali, nelle vicinanze del parco del Ferragosto andornese, dove era in corso di svolgimento una festa. La ragazza è stata trasportata all'ospedale per le lievi ferite riportate. Ad urtare la 19enne è stata un'altra giovane di oltre 20 anni di Occhieppo che stava sopraggiungendo a bordo di una Hyundai. I carabinieri avrebbero constatato che l'investita non si sarebbe accorta dell'arrivo dell'auto che stava procedendo a bassa velocità.

Sempre alla festa Ad Andorno, i militari sono intervenuti alle 2 di notte a seguito di diverse chiamate dei cittadini per i troppi schiamazzi. Al loro arrivo però hanno capito che si trattava solo del vociare delle persone che stavano allontanandosi per far rientro nelle loro abitazioni.