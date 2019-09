Pro Vercelli-Pergolettese 0 a 0. Attacco spuntato

Un punto, poca cosa insomma. La Pro contro la Pergolettese non riesce a trovare la via del gol. Bene Varas nel primo tempo, bene la Pro nei primi cinque minuti della ripresa. Troppo poco. Occorre tempo per oliare l'ingranaggio. La squadra è messa bene in campo ma manca di fantasia. Urgono correttivi.

PRIMO TEMPO

Dopo 10 minuti non è successo niente. I giocatori della Pro cercano Varas, che salta l'uomo con facilità.

Moschin sbaglia un rinvio, ed è strano, succede raramente: Gilardino lo guarda e lo incoraggia con un applauso (è da questi poarticolari che si giudica un allenatore...).

Ammonito Varas.

Al quarto d'ora il centravanti della Pergolettese, Malcore, riceve della destra e spara: palla non lontana dal palo alla sinistra di Moschin.

Cross pericoloso dalla sinistra di Simone Rosso, con la palla che passa davanti allo specchio della porta, al 23'.

Il pubblico applaude una bella chiusura di Auriletto in scivolata; per ora ci si accontenta di poco. È il 35' e la Pro è messa bene in campo ma davanti non fa male.

Tiro di Berlingeri della Pergolettese, palla lontana dai pali di Moschin.

Mal ci prova da fuori, tiro altissimo.

Ci prova anche Rosso da lontano: tiraccio da dimenticare. Siamo al 41'.





SECONDO TEMPO

Pro con un altro piglio. Tiro di Rosso, appena partiti; neutralizza il portoiere ospite in tuffo. È la prima azione percilosa. Poi un bel cross di Quagliata, poi un'ammonizione a Bakayoko della Pergolettese.

La gara si ravviva, Pergolettese vicina al gol con uno slalom e un tiro di Malcore, prona la respinta di Moschin. Altra ammonizione, Lucenti della Pergolettese.

Ripartenza della Pergolettese, palla a Malcore che solo soletto davanti a Moschin spreca tirando alto.

Gilardino fa entrare Foglia (per Franchino) e Comi (per Azzi).

Cambio anche nella Pergolettese, Canessa e Franchi per Bortoluz e Malcore.

Ammonito Quagliata.

A 16 dal termine entra Benedetti esce Masi, infortunato.

Angolo di Rosso, testa di Comi centrale che più cenytrale non si può.

Punizione dalla destra, batte Schiavon, testa di Comi, alto.

A 4 dal termine entra Romairone, che fa il suo esordio, ed esce Rosso, ammonito perché reo d'aver perso tempo.

Cinque di recupero.

Foglia, con due chiusure, si distingue in fase difensiva. È davanti che son cavoli.









































PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino (Azzi dal 58'), Masi (Bhenedetti dal 74'), Auriletto, Quagliata; Graziano, Schiavon, Mal; Azzi, Rosso (Rimairone dall'86'), Varas. A disposizione: Saro, Foglia, Erradi, Comi, Bani. Grossi, Ciceri, Della Morte, Volpe, Romairone, Carosso, Benedetti. All. Gilardino.

PERGOLETTESE (3-4-1-2): Ghidotti; Lucenti, Coly, Bakayoko; Muchetti, Agnelli (Panatti dall081'), Ferrari, Girgi; Belingheri; Bortoluz (Franchi dal 58'), Malcore (Canessa dal 58'). A disposizione: Romboli, Fanti, Villa, Panatti, Ciccone, Manzoni, Franchi, Morello, Canessa, Faini, Sbrissa, Brero. All. Contini.

MARCATORI:





AMMONITI: Varas, Quagliata, Rosso della Pro Vercelli; Bakayoko, Lucente della Pergolettese.





ARBITRO Eduart Pashuku di Albano Laziale





SPETTATORI: 1197 tra paganti e abbonati