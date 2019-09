Le pagelle della Pro che ha pareggiato con la Pergolettese

Moschin.

Una bella parata, e tanta normale amministrazione: 6

Franchino.

Gara ordinata: 6



Quagliata.

A volte si incasina la vita, ma il suo sinistro è magico: 6

Auriletto.

Il migliore: 6,5

Masi.

Oggi ha sofferto: 5,5

Schiavon.

Non ha giocato male, ma dovrebbe essere la lampadina di questa squadra: 6

Graziano.

Tanto, ma tanto agonismo. Prezioso insomma: 6



Mal.

Ha tecnica da vendere, solo che oggi l'ha fatta vedere troppo poco: 6

Azzi.

Non è mai entrato in partita: 5

Simone Rosso.

Come falso centravanti si è visto poco ed è stato servito poco. Come esterno, invece, convince: 6

Varas.

Gran primo tempo (il migliore), cala nella ripresa: 6,5

Comi.

Tanto impegno e un colpo di testa troppo centrale: 6

Foglia.

Ha dimostrato di cavarsela anche in fase difensiva: 6

Benedetti: n.g.

Romairone: n.g.

Gilardino.

La Pro di oggi, di sicuro, non gli è piaciuta (ma lui non lo dirà). Schemi da rivedere? Chissà. Il problema più grande non è l'attacco, ma il centrocampo che interdisce bene e non sa dialogare con gli avanti: 6