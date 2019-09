Il pubblico invoca Comi, 0 a 0 con la Pergolettese dopo 45'

Primo tempo contratto, senza emozioni. Pro Vercelli messa bene in campo, ma davanti la squadra fa fatica. Il pubblico invoca l'ingresso di Comi. Bene Varas, il migliore dei bianchi nel primo tempo





PRIMO TEMPO

Dopo 10 minuti non è successo niente. I giocatori della Pro cercano Varas, che salta l'uomo con facilità.

Moschin sbaglia un rinvio, ed è strano, succede raramente: Gilardino lo guarda e lo incoraggia con un applauso (è da questi poarticolari che si giudica un allenatore...).

Ammonito Varas.

Al quarto d'ora il centravanti della Pergolettese, Malcore, riceve della destra e spara: palla non lontana dal palo alla sinistra di Moschin.

Cross pericoloso dalla sinistra di Simone Rosso, con la palla che passa davanti allo specchio della porta, al 23'.

Il pubblico applaude una bella chiusura di Auriletto in scivolata; per ora ci si accontenta di poco. È il 35' e la Pro è messa bene in campo ma davanti non fa male.

Tiro di Berlingeri della Pergolettese, palla lontana dai pali di Moschin.

Mal ci prova da fuori, tiro altissimo.

Ci prova anche Rosso da lontano: tiraccio da dimenticare. Siamo al 41'.





































PRO VERCELLI (4-3-3): Mosachin; Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata; Graziano, Schiavon, Mal; Azzi, Rosso, Varas. A disposizione: Saro, Foglia, Erradi, Comi, Bani. Grossi, Ciceri, Della Morte, Volpe, Romairone, Carosso, Benedetti. All. Gilardino.

PERGOLETTESE (3-4-1-2): Ghidotti; Lucenti, Coly, Bakayoko; Muchetti, Agnelli, Ferrari, Girgi; Belingheri; Bortoluz, Malcore. A disposizione: Romboli, Fanti, Villa, Panatti, Ciccone, Manzoni, Franchi, Morello, Canessa, Faini, Sbrissa, Brero. All. Contini.

MARCATORI:





AMMONITI: Varas della Pro Vercelli;





ARBITRO Eduart Pashuku di Albano Laziale