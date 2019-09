Che sorpresa ha in mente Gilardino?

Ci sorprenderà anche oggi Alberto Gilardino? Rispetto gli allenatori che la Pro Vercelli ha avuto in questi ultimi anni, l’ex attaccante di Parma, Milan, Fiorentina (e Nazionale) ci sta abituando a una rotazione di tutti i giocatori che allena.

Lo ha detto in conferenza stampa: il fatto che chi gioca poco poi, se impiegato, gioca bene, sta a significare che il gruppo lo sta seguendo.

E a Pontedera dal cilindro di Gilardino sono usciti Grossi e Foglia, autori di una buona prova (e anche qualcosa di più).

Chi giocherà, oggi contro la Pergolettese?

Vediamo la squadra, ruolo per ruolo.

Porta: Moschin

Fascia destra in difesa: Franchino parte favorito, ma Foglia è in forma strepitosa. Forse il giocatore più in forma.

Fascia sinistra: Quagliata e Volpe. Più Quagliata di Volpe, forse, perché il ragazzo, insieme a Mal e Franchino, è prezioso nei calci da fermo.

Centrali: Masi e Auriletto.

Mediano davanti alla difesa: Schiavon, ma anche Grossi c’è.

Mezzeali: Graziano e Mal partono favoriti. Ma Gilardino potrebbe arretrare Varas, giocatore eclettico.

Esterno destro: Azzi, oppure Della Morte (ma ci potrebbe anche essere Foglia)

Esterno sinistro: Simone Rosso oppure Varas.

Centravanti: Comi, con la possibilità di vedere, vista l’assenza di Cecconi, qualche minuto con Ciceri o Romairone. Ma anche l'ipotesi di Rosso centravanti non è da scartare. Non è un centravanti da area di rigore, ma i suoi movimenti possono destabilizzare le difese avversarie, che si ritrovano senza punti di riferimento.

Azzardiamo: Moschin; Foglia, Auriletto, Masi, Quagliata; Grossi, Graziano, Mal; Varas, Simone Rosso, Comi.