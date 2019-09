Sabato nero sulla A26: tre morti in poche ore

Le operazioni per mettere in sicurezza il tratto autostradale sono ancora in corso e la carreggiata in direzione Sesto è chiusa al traffico. Sono in corso anche i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione l'auto si sarebbe fermata in galleria a causa di un guasto, e sarebbe stata poi travolta dal camion.

Poche ore dopo altro incidente con esito mortale tra Arona e Castelletto. Un centauro di 35 anni ha perso il controllo della sua moto ed è rovinato a terra disarcionato dalla moto. A nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita da parte del personale del 118.