Sos per un pensionato scomparso

Ore di ansia per la famiglia di Eliseo Lancieri, pensionato crescentinese di 67 anni, che abita in via Colombo, al Villaggio Annunziata. Da questa mattina la famiglia non ha più notizie dell'uomo e, anche attraverso i social, ha lanciato messaggi e richieste di aiuto.

L'uomo era uscito di casa per spostare la sua Fiat Punto blu targata CS571VR ma non ha più fatto ritorno: dopo qualche orea di angosciose ricerche, la famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri e sono così state attivate le procedure per la ricerca: le celle telefoniche hanno agganciato il cellulare del pensionato in zona Cigliano, poi se ne sono perse le tracce.

Chi dovesse avvistarlo può avvertire il 112 o la protezione civile di Saluggia ai numeri 335/6122905 oppure ancora il 348/9175387.