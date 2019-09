Auto in fiamme: momenti di panico per gli occupanti

Principio di incendio, nel tardo pomeriggio di domenica, a Gattinara: una squadra permanente del distaccamento di Varallo Sesia (Comando Provinciale di Vercelli) congiuntamente a una squadra di volontari del distaccamento di Romagnano Sesia (Comando Provinciale di Novara) sono intervenuti all'angolo tra corso Garibaldi e via San Giuseppe per il principio di incendio partito dal vano motore di una Fiat Uno. Il tempestivo intervento, oltre all’estinzione delle fiamme, ha permesso di circoscrivere i danni al solo vano motore. Grande spavento per la coppia di anziani a bordo ma nessuna conseguenza fisica per loro.