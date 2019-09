I bocconi avvelenati fanno un'altra vittima: addio Grace

Si chiamano Grace e Roxy le due ultime vittime di chi, ad Asigliano, abbandona esche avvelenate. Per Grace, una cagnolona che molti asiglianesi conoscevano bene, non c'è stata alcune possibilità di intervento ed è morta nella serata di sabato, mentre Roxy è ricoverata e sottoposta a una terapia.

La zona in cui le due cagnolone sono state avvelenate è la stessa in cui il 16 giugno scorso aveva perso la vita Noah, altra vittima della crudeltà di chi getta esche senza valutare le conseguenze o, peggio ancora, con il preciso intento di fare del male agli animali domestici.

"La zona coinvolta è nuovamente quella di via Giovane Italia ad Asigliano - spiega il sindaco Carolina Ferraris, raccomandando ai concittadini la massima prudenza - Grace e Roxy si sono accasciate a terra dopo aver percorso la via Giovane Italia, via Montegrappa e strada sterrata del lago Ripalta. Sono in corso accertamenti e la proprietà sta verificando le telecamere per ricostruire l'accaduto in area privata".

Nei giorni scorsi un analaogo allarme era stato lanciato in numerose zone di Vercelli: dai Cappuccini alla zona di corso Bormida erano infatti state segnalate esche avvelenate, tanto che il Comune aveva ritenuto necessario diffondere alcune informazioni forndamentali per riconoscere subito i sintomi di avvelenamento e portare il primo soccorso agi animalie eventualmente coinvolti.

E, come giustamente viene ricordato nel prontuario, è fondamente fare molta attenzione quando si avvistano possibili esche: il veleno è tale anche per gli esseri umani.