Gilardino: Orgoglioso di questa squadra

Sulla Pergolettese (3 sconfitte su 6 partite, ma anche 3 pareggi consecutivi contro Paro Patria, Arezzo, Niovara) Il tecnico della Pro Vercelli, Alberto Gilardino non ha dubbi:

“E’ una squadra che ha raccolto meno punti di quanti ne avrebbe meritati. Giocano bene e sanno modificare lo schieramento tattico, dovremo fare molta attenzione”.

A Pontedera ha proposto, con coraggio, una squadra inedita. E questo coraggio è stato ripagato: Grossi, che era un oggetto misterioso, è sulla strada del pieno recupero (psicologico), Foglia è forse il giocatore che più ha impressionato.

“Sono molto contento per quei giocatori che non avevano giocato dall’inizio. Lei ha citato Grossi e Foglia, ma anche Erradi, Volpe e Comi hanno risposto come dovevano. Vuol dire che il lavoro quotidiano sta dando i suoi frutti, non posso che essere orgoglioso di questa squadra”.



Poi ribadisce il concetto, Alberto Gilardino.

“Alleno dei giocatori che percepiscono i messaggi che io mando loro, quotidianamente”.

Già sei esoneri in serie C.

“In Italia c’è molta poca pazienza, basti pensare a Gianpaolo, allenatore che stimo moltissimo. Sei sempre condizionato dai risultati, spero che Gianpaolo posso continuare serenamente il Milan”.

Con Foglia e Volpe (o Quagliata) la squadra, dietro, non corre il rischio di risultare troppo sbilanciata?”

“Stiamo lavorando per migliorare la fase difensiva. Foglia e Volpe hanno una propensione naturale ad attaccare, ma a Pontedera hanno fatto bene. Per due ruoli ha quattro giocatori validi a disposizione: Franchino ha caratteristiche diverse da Foglia, e anche Quagliata da Volpe”.

E poi c’è Mal. Grandi partite, ma anche grande discontinuità.

“Mal è un giocatore che va martellato continuamente in allenamento. Ha una fisicità e una forza incredibile, deve migliorare quando è senza palla al piede. Deve crescere, è giovane, e mi auguro che sia l’anno della sua consacrazione”.



Per domani Gilardino ha tutti a disposizione meno Cecconi.

L'attaccante, che si è procurato una frattura al setto nasale durante un allenamento, con la Pergolettese, dunque, non ci sarà. Dopo alcuni giorni di riposo potrà riprendere a giocare con l'uso di una mascherina protettiva. Insomma, per la partita contro il Novara ci sarà.