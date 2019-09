Tini Brunozzi lascia gli organi direttivi del Pd

Francesca Tini Brunozzi lascia gli organi dirigenti regionali e locali del Partito Democratico. Le dimissioni dall'assemblea e dalla direzione regionale del partito sono state comunicate nella giornata di venerdì alla presidente dell’Assemblea regionale, Franca Biondelli, e al segretario regionale, Paolo Furia. E, con un'analoga lettera, indirizzata al presidente dall’Assemblea provinciale Nello Pietropaolo, alla presidente del Coordinamento cittadino, Mariella Moccia, e al segretario provinciale e cittadino, Michele Gaietta, Tini Brunozzi ha lasciato gli organi direttivi locali.

"Lascio con profondo senso di gratitudine per l’esperienza fatta in dieci anni di attività politica nel Pd, e con autentica riconoscenza per le persone di valore incontrate durante un impegnativo percorso di militanza", scrive in una nota l'ex consigliere comunale vercellese.

Iscritta al Pd dal 2009, Tini Brunozzi ha sempre gravitato negli organi dirigenti del partito, sia a livello cittadino che regionale e, in particolare, è stata impegnata nel Comitato “Basta un Sì” per il Referendum costituzionale del 2016. Durante l’ultimo anno di mandato di Maura Forte come sindaco di Vercelli, Tini Brunozzi è stata anche consigliere comunale: l'ingresso in consiglio suo e di altri tre colleghi fu oggetto di una lunga battaglia con l'allora opposizione e venne risolto solo dopo un ricorso al Tar.

Francesca Tini Brunozzi lo scorso luglio ha creato il Comitato “Crescita Vercelli” della rete dei “Comitati di Azione Civile - Ritorno al Futuro”, che essendo un’emanazione della Leopolda di Matteo Renzi risulta oggi, dopo pochi mesi, una realtà alternativa al Pd.