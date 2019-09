Aggredisce a sprangate tre passanti

Prima avrebbe vandalizzato un portone, poi ha aggredito tre persone a sprangate. Un giovane è stato fermato, a Casale Monferrato, nel pomeriggio di sabato, in pieno centro. A fermare l'uomo è stato l'intervento di un agente della Polizia locale, fuori servizio, che ha allertato polizia e carabinieri. L'aggressore, ospite in una comunità per rifugiati, è stato fermato e portato al reparto di psichiatria, sotto custodia.

In ospedale sono state portate anche le vittime dell'aggressione, soccorsi dal 118.