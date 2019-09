E' nata C_Lab

È stato presentato sabato a Vercelli C_Lab, nei locali di Via

Laviny 5.

C_Lab è un progetto di Comunico Group in collaborazione con

Piero Rigolone (giornalista, esperto di radio e tecnologia

per la comunicazione audio), Marco Repetto (che si occupa

di editoria e grafica per la stampa e il web), e

3Dreamalize (stampa 3D, taglio e marcatura laser).



Comunico Group è all’interno di un network

internazionale di agenzie, ha sedi a Torino, Milano e

Londra e ha le competenze per portare i brand a traguardi

importanti. L’esperienza di Comunico Group in comunicazione

e marketing si unisce a quella dei partner locali al

servizio del territorio.

C_Lab è un laboratorio di idee creative, strategia e

tecnologia con sede a Vercelli, per alimentare il business

locale e accompagnarlo in nuove ed entusiasmanti

dimensioni.

Occorre conoscere il contesto, la storia, le

caratteristiche del luogo e la composizione dei target

per fornire soluzioni strategiche adeguate.

Essere glocal vuol dire adeguare prodotti o servizi nati

per il mercato internazionale alle regole e alla cultura

locali, ma anche fornire servizi locali a contesti più

ampi, tarandoli e preparandoli a nuovi scenari.

C_Lab è un ritorno alle origini: a Vercelli è nata 17 anni

fa Comunico Group e, dopo un fantastico viaggio nel quale è

cresciuta, torna in questo territorio per mettere la

propria esperienza al servizio di imprese, associazioni ed

istituzioni del Piemonte Orientale.