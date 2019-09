Scooter rubato e gettato in un fosso

Una segnalazione ha permesso di ritrovare uno scooter rubato a Livorno Ferraris lo scorso mese di agosto. I carabinieri di Valle Mosso (Valdilana) sono intervenuti a Mezzana Mortigliengo, sulla strada provinciale 225, ieri mattina alle 10, per constatare la presenza di uno scooter abbandonato in un dirupo. A seguito di accertamenti il mezzo è risultato rubato nel vercellese, a Livorno Ferraris, lo scorso 6 agosto alla proprietaria 68enne residente a Novara. Lo scooter è stato affidato al soccorso Aci in attesa di essere riconsegnato.