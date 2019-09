Screening e informazioni per iscriversi al Registro donatori di midollo osseo

Volontari Admo e personale del Servizio Trasfusionale, sede del Centro Donatori VC01 del Registro Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), sono in via Cavour (davanti alla libreria Mondatori) oggi, sabato 28 settembre, per la giornata di informazione e iscrizione al Registro dei donatori volontari IBMDR. Con loro anche i volontari di Croce Rossa Italiana e del Pianeta dei Clown.

Dalle 10 alle 19 si rinnova l’appuntamento di settembre a favore della donazione di cellule staminali emopoietiche in occasione della settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, celebrata in oltre 180 piazze italiane dal 21 al 29 settembre, dove i volontari ed il personale sanitario saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni e gli approfondimenti necessari.

Anche quest’anno, infatti, sarà possibile eseguire in piazza il primo screening necessario per iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). Per farlo sarà sufficiente sottoporsi a un prelievo mediante tampone buccale e rispondere ad un questionario anamnestico sul proprio stato di salute. Si possono iscrivere al Registro IBMDR i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.