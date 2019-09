Quando narrativa e giornalismo si incontrano

Narrativa e giornalismo: mondi lontani, tecniche diverse e differenti problemi. Eppure questi mondi si sono incontrati nelle parole di Remo Bassini, venerdì 27 settembre, in una serata dedicata al suo ultimo romanzo La donna di picche e al suo lavoro di giornalista.

Nell’elegante cornice della sala del Parlamentino dell’Ovest Sesia, l’intervista condotta da Guido Michelone, critico, giornalista e scrittore noto per le sue opere sul jazz, e da Elisa Rubertelli, giornalista di Formula Uno e di cultura free lance, ha saputo dare un’immagine a tutto tondo delle opere e del lavoro di Remo Bassini.

Nella prima parte dedicata all’ultimo noir uscito in primavera per Fanucci Editore si parla delle tante sfaccettature della narrativa e, soprattutto, di come si vive la creazione di un romanzo. Si parla dei tre personaggi principali de La donna di picche, della loro umanità, della loro solitudine intesa come condizione di chi non si aggrega a un gruppo. Si parla dello stile diretto e asciutto della scrittura dell’autore, del rapporto con la musica, del modo in cui una Vercelli, non descritta ma vissuta, prende forma tra le pagine della storia. Si parla meno della tecnica (scrittura e riscrittura, spiega Bassini) e più del processo intimo, indistinto che porta, all’improvviso, all’idea, mentre si cammina per strada o mentre già si sta scrivendo.

Nella seconda parte della serata si torna alla realtà, con una discussione densa sul giornalismo. In particolare del giornalismo declinato nella dimensione locale. Un argomento di estrema attualità su un universo complesso e in pieno cambiamento a causa dell’avvento delle testate online, della concorrenza dei blogger e della presenza sempre più ingombrante e influente dei social. Un racconto dal retrogusto amaro che parte dagli esordi della carriera di Bassini, passa per gli anni della direzione de La Sesia e approda all’attuale mondo della gestione di un giornale online.

"Fare il direttore della Sesia per me significava soprattutto incontrare gente, dentro e fuori il giornale. Incontrare, spesso, voleva solo dire parlare, confrontarsi, senza che poi ci fosse un articolo" dice Bassini.



Sulle testate on line dice: "Nella carta puoi dire che vendi tanto, nessuno può controllare. Nell'on line, invece, i lettori e chi fa pubblicità può sapere quanti visitatori hai grazie a similar web o altri indicatori. Chi vanta tanto visitatori sul web solitamente ne ha pochi e comunque dice una cosa inutile".

Apparentemente, una serata in due atti separati, disgiunti. Eppure a un certo punto della serata Bassini racconta di quando, direttore de La Sesia, decise di mettere in prima pagina la lettera di una donna che raccontava di suo padre morto da poco –una vita normale, dice. E per un attimo si ripensa all’attenzione con cui poco prima ha raccontato le vite dei suoi personaggi. E appare chiaro che, alla fine, in qualche caso, anche tra due mondi così lontani, un trait d’union c’è.