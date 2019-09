Musica all'ora dell'aperitivo

Nuovo appuntamento della rassegna "Passeggiando con la musica", organizzata dalla Città di Vercelli: sabato 28 settembre, in piazza Cavour, dalle 17 alle 19, è di scena il quartetto "Blue Hats", composto da Mimmo Valente al sax, Fabrizio Trullu al pianoforte, Dino Cerruti al contrabbasso e Cesare Petrelli alla batteria; un quartetto di musicisti con una solida esperienza alle spalle che proporrà una selezione di alcuni fra i più e meno noti jazz standards.

A chiudere la rassegna saranno, sabato 5 ottobre i "Three Quarters", trio di musica irlandese composto da Anna Vella voce, chitarra, bodran, Mino Pareglio banjo, voce, buzuki, Marco Medicato al violino e Asia Bosio ballerina (Gens d'YS), chiuderanno la rassegna.

"Sono due eventi organizzati per animare il salotto più importante della città durante la tradizionale ora del passeggio di fine settimana - spiegano dal Comune -. Un momento di relax in musica da offrire ai nostri concittadini e per i turisti che vengono a visitare Vercelli".

In caso di maltempo i musicisti suoneranno sotto i portici, sul lato della piazza che si affaccia sul lato anteriore del monumento a Cavour