Social trading: di cosa si tratta

Negli ultimi anni il trading online ha attirato più di un italiano, con alterne vicende. Oggi sono numerosi coloro che riescono a vivere di trading, approfittando degli affari più remunerativi. La novità degli ultimi mesi è il social trading, un’opportunità offerta da alcuni siti. Nonostante ci sia già chi parla di truffe e raggiri, in realtà si tratta di una reale possibilità di guadagno.

Cosa significa social trading

Tutti ormai sanno cosa sia un social, si tratta di un sito in cui ognuno è libero di aprire il proprio account, mostrare le attività quotidiane e contattare tutti gli altri utenti. I social trading, come ad esempio eToro , sono per molti versi simili ad altri tipi di social, solo che sono incentrati sulle attività di trading. Chi vi prende parte è di certo un trader, che pubblica successi e insuccessi in questo tipo di attività di investimento. La parte innovativa riguarda il fatto che volendo è possibile scegliere uno o più altri trader e copiare la loro attività quotidiana.

I vantaggi del social trading

I vantaggi sono numerosi e molti dipendono dal tipo di utilizzo che si fa del social trading. Per molti si tratta semplicemente di contattare altri trader e di apprendere da loro nuove tecniche di trading, o chiedere consigli sugli affari del giorno. Chi invece si dedica anche al copy trading può in sostanza avviare affari ogni giorno in modo praticamente automatico. Per farlo è importante individuare dei trader che abbiano regolari successi, in modo da imitare un’attività che possa dare buoni frutti a fine giornata. Si ha anche la possibilità di inserire dei filtri nell’attività di copy trading, ad esempio stabilendo la cifra massima da impiegare ogni giorno, o il numero di affari da copiare.

Truffa o opportunità

Detto questo, è chiaro che non si tratta in alcun modo di una truffa, ma semplicemente di un nuovo modo di fare investimenti. In particolare sono i trader alle prime armi che sfruttano il copy trading, già all’inizio della loro attività, quando ancora hanno pochi strumenti per comprendere quali siano gli affari più interessanti o come muoversi nel mondo del trading online. Per questo motivo è più facile che seguano un trader che ritengono di successo, quando invece si tratta di un neofita come loro. In questi casi un soggetto può aver pubblicato attività redditizie, che però sono state le uniche della sua carriera. La probabilità che nel prossimo futuro abbia grande successo sono minime, quindi copiarlo porta a seri rischi di perdere quanto investito. Se per un trader all’inizio della sua carriera esistono numerosi trabocchetti lungo la strada, utilizzare i social trading senza fare attenzione alle proprie azioni è un qualcosa che si aggiunge alle altre probabilità di fallimento. Per fare trading è infatti fondamentale informarsi a fondo su ogni singola attività da svolgere, sui mercati, sull’economia mondiale e anche sul social trading. Solo una profonda preparazione consente di sfruttare tutti questi strumenti nel modo migliore possibile. Non si tratta però di truffe, bensì di essere preda dell’inesperienza.