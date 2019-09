Pagano per un consolle che non viene mai consegnata

Aveva messo in vendita una consolle per i videogiochi che, però, non è mai stata recapitata agli acquirenti: denunciato, dai carabinieri della stazione di Trino, un 32 enne milanese accusato di duplice truffa on line.

Le due vittime, abitanti a Vigevano e a Trino, sono amici e avevano deciso di acquistare una consolle e dei videogiochi su un sito on line poiché il prezzo era molto appetibile. Dopo aver versato una caparra di 295 euro, tuttavia, la merce non è mai arrivata e il venditore non si è reso più reperibile.

Le due vittime hanno sporto denuncia ai carabinieri del posto e grazie all’indagine dei carabinieri di Trino, sono riusciti a identificare il truffatore 32 enne che vive a Milano e che annovera diversi precedenti della stessa indole.

L’invito che viene rivolto alla comunità vercellese è quello di non fare acquisti on line su siti non sicuri, soprattutto se il prezzo appare troppo appetibile poiché potrebbero rivelarsi, come spesso accade, delle truffe. In particolare, per i pagamenti, conviene utilizzare mezzi sicuri che possano anche rimborsare per tali eventi criminosi. La cosa migliore, cmq, in questi casi, è incontrare il venditore e farsi consegnare la merce a mano.

Il truffatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli.