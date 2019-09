Invitati per un aperitivo, derubano la padrona di casa

Ospiti da una donna per l'aperitivo, se ne vanno rubando il cellulare e la borsa della padrona di casa.

carabinieri di Serravalle Sesia hanno denunciato una 51 enne di Cellio con Breia ed un 33 tunisino del posto per furto in abitazione. La denuncia-querela per furto è stata presentata dalla proprietaria di casa che aveva ospitato la coppia alcuni giorni prima per un aperitivo, al termine del quale i due fidanzati si sono accomiatati.

Dopo alcune ore, la padrona di casa, tuttavia, nel cercare il proprio cellulare che aveva lasciato nella borsa, si avvedeva che mancava. Sospettando della coppia, la vittima ha cercato di recuperare la refurtiva, invano, tanto da decidersi, alla fine, a denunciare l’accaduto ai carabinieri del posto. Il valore della refurtiva (borsa, cellulare e denaro) ammonta a circa 350 euro.