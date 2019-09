Fa acquistare 540 euro di vino, prenota una cena e poi sparisce

Mercoledì 25 settembre è stato contattato da una voce femminile che ha prenotato una tavolo per 7 persone e ha chiesto gentilmente di acquistare del vino pregiato da una enoteca ben precisa: vino che doveva poi essere servito durante la cena. Nel colloquio, la donna ha anche assicurato il titolare del ristorante che sarebbe passata a saldare il conto.

E, così come richiesto, il ristoratore biellese si è fatto consegnare un cartone di bottiglie, anticipanto i 540 euro di pagamento.

Solo che il vino è poi risultato essere di scadente qualità e che, quando il ristoratore ha tentato invano di ricontattare telefonicamente la "cliente", nessuno ha risposto. E, ovviamente, nessuno si è po presentato a cena. Rassegnato, l'uomo si è così recato nella vicina caserma dei carabinieri per denunciare il fatto. Non è la prima volta che la "truffa del vino" colpisce un commerciante: non più tardi della scorsa primavera un'analoga truffa era stata messa a segno nei confronti di un noto ristorante di Vercelli.

Ora i militari stanno indagando sull'accaduto.