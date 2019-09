Addio a padre Bertolino, per 33 anni "anima" di San Cristoforo

Tornerà nella "sua" San Cristoforo per ricevere l'ultimo saluto dei tanti parrocchiani che lo ricordano con affetto e gratitudine. A 86 anni è morto padre Giovanni Bertolino, sacerdote molto conosciuto e apprezzato a Vercelli, città nella quale aveva vissuto e operato dal 1971 al 2004 e dove, per tanti anni, è stato un punto di riferimento spirituale e per le attività della comunità di San Cristoforo.

Padre domenicano, sacerdote attento a cogliere i segni dei tempi e a valorizzare il ruolo dei laici nella Chiesa, padre Bertolino è morto ad Agognate, poco lontano da Vercelli, città alla quale era rimasto grazie all'intensa rete di amicizie che aveva creato con i suoi parrocchiani. A ricordarlo, in una nota pubblicata dalla Diocesi, è Giovanni Garlanda, responsabile dell’Ufficio scuola della diocesi e grande amico e collaboratore del sacerdote scomparso. "Nella nostra parrocchia – scrive - padre Bertolino ha lasciato un segno profondo. Ha dato vitalità alla comunità e valorizzato il ruolo dei laici in questo anticipando gli orientamenti poi affermatisi in seno alla nostra Chiesa".

Ricordato come un uomo colto, buono e lavoratore, un pastore attento ai bisogni dei suoi fedeli, padre Bertolino era stato l'anima di bellissime esperienze oratoriane soprattutto per i giovani che aveva saputo tenere vicini al mondo della Chiesa. Per molti di loro, una volta diventati adulti, San Cristoforo è rimasto un punto di riferimento per la vita spirituale e familiare.

Le esequie, in San Cristoforo, sono fissate per martedì, alle 11.