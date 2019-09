Ascom White Night: ecco chi ha vinto le crociere

Ascom White Night: estratti i vincitori delle crociere collegate alle notti bianche di Crescentino, Gattinara, Varallo e Vercelli.

Mercoledì si è svolta l’estrazione dei biglietti vincenti del concorso a premi “White Ascom Night” relativo agli eventi di Gattinara, Crescentino, Vercelli e Varallo. Erano presenti all’ estrazione: Mariel Vasquez, in rappresentanza di Atena Trading, sponsor dell’iniziativa, Antonio Bisceglia, presidente Ascom Andrea Barasolo, direttore Ascom, Valeria Mortigliengo, amministratore delegato Comtur Srl, Chiara Rossetti, funzionario della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Lucia Crosa, presidente della delegazione Ascom di Gattinara, Vittorio Ferrero, sindaco del Comune di Crescentino, Manuele Venaruzzo, consigliere del Comune di Crescentino ed Emanuele Pozzolo, assessore del Comune di Vercelli.

Per la ”White Ascom Night” di Crescentino, la vincitrice della crociera è Manuela Boschetti con il numero vincente 5075, per l’acquisto effettuato presso il negozio "Non solo tabacco" il 7 settembre 2019 alle ore 23.57.

Per la ”White Ascom Night” di Gattinara: il vincitore è Dino Franchino con il numero vincente 5492, per l’ acquisto effettuato ail negozio Rialto Viaggi il 7 settembre.

Per la ”White Ascom Night” Varallo la vincitrice della crociera è Federica Russo con il numero vincente 25474, per l’ acquisto effettuato presso il negozio l’Angolo Sas il 21 settembre alle 18.54.

Per la ”White Ascom Night” Vercelli il vincitore della crociera è Enrico Maccapani con il numero vincente 8507, per l’ acquisto effettuato presso il negozio Via Veneto il 14 settembre alle ore 16.47.

“Ringraziamo Atena Trading e il Gruppo Nuova Sa-Car per aver sostenuto l’iniziativa - commenta il presidente Ascom, Antonio Bisceglia - e le moltissime persone che hanno partecipato ai quattro eventi di animazione ed al concorso a premi. Il grande riscontro ci spinge a proseguire su questa strada”. Nei prossimi giorni la consegna ufficiale dei premi: buon viaggio ai vincitori!