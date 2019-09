Remo Bassini: una vita da giornalista. E da scrittore

Gli inizi, nella vecchia sede de La Sesia in via Camillo Leone, con Sergio Robutti. Poi gli anni con Francesco Brizzolara, il direttore, ma anche amico “che mi ha insegnato tutto quello che sapeva” dice Remo Bassini. E ancora: l’amicizia con i giornalisti torinesi Marco Travaglio (che scriveva per Il Giornale di Montanelli) e Massimo Novelli (La Repubblica) fino ai 9 anni di direzione della Sesia.



Oggi Remo Bassini dirige la testata on line Infovercelli24 (“è una gran bel gruppo; la vera anima del giornale è Francesca Rivano, poi ci sono Cristiana Folin e Simona Matraxia; e gli articolo di cultura di Guido Michelone”) e scrive romanzi: l’ultimo, La donna di picche, casa editrice Fanucci, è un giallo ambientato a Vercelli. Per due volte Radio Rai Uno ha intervistato Bassini su questo libro.



E questa sera, ospite dell’Ovest Sesia, ci sarà, in via Duomo 2, un inconrtro-intervista con Remo Bassini, che parlerà del suo ultimo romanzo e di giornalismo.

Lo intervisteranno Guido Michelone, scrittore e critico e giornalista noto in ambito nazionale (collabora con Il Manifesto) ed Elisa Rubertelli, free lance vercellese che si occupa di Formula Uno e di cultura.

L’appuntamento è per le 21 al Parlamentino dell’Ovest Sesia.



(E infine: il prossimo mese all'Università Popolare Bassini terrà due corsi, uno sulla scrittura narrativa e uno di giornalismo. C'è ancora tempo per iscriversi.

"Il primo corso lo feci una vita fa, in carcere. L'ultimo è in itinere, al Circolo dell'Isola" dice Bassini).