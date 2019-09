Incidenti sul lavoro: nel Piemonte Orientale 10 morti da inizio anno

Dall'inizio dell'anno, nel Piemonte Orientale, 10 persone sono morte in altrettanti incidenti su lavoro. Sette le vittime in provincia di Novara, 2 morti in provincia di Vercelli e 1 nel Verbano Cusio Ossola. Unica provincia del quadrante a non aver registrato vittime del lavoro è Biella.

A fornire i dati - peggiori, rispetto a quelli dello scorso anno - è il Dipartimento Salute e Sicurezza della Cisl territoriale, guidato da Enea Canaj.

Anche per quanto riguarda gli infortuni, è sempre la provincia di Novara a detenere la maglia nera. Secondo i dati Inail, da gennaio a luglio 2019 sono state 2.238 le denunce per infortuni sul luogo di lavoro contro le 2.210 nello stesso periodo del 2018. A Vercelli sono state 1.245 (1.256 nei primi sette mesi del 2018), nel Vco 881 (879) e in provincia di Biella 786 (814).

I lavoratori più a rischio sono quelli impiegati nel comparto dell'Edilizia e dell'Industria e hanno tra i 55 e i 67 anni.