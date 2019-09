Figli adolescenti... "Istruzioni per l'uso"

Come "maneggiare" un figlio adolescente? Come gestire non solo la richiesta di maggior indipendenza, ma anche l'utilizzo dei social, i rapporti con la tecnologia e le difficoltà della crescita? Lunedì 14 ottobre alle 21 partono le serate di approfondimento legate al tema dell'adolescenza e organizzate dal Centro Famiglie del Comune di Vercelli di Villa Cingoli per le serata di presentazione della seconda edizione del percorso “#ADOLEscienza: genitori come scienziati”.



L’adolescenza è una fase della vita complessa. Lo è per chi la vive, lo è per chi ci convive.

Internet ha cambiato decisamente le regole del gioco e il modo di stare in relazione dei ragazzi, e noi genitori non sempre siamo preparati a questo cambiamento.



Anche la famiglia oggi è mutata, siamo genitori più affettivi e attenti al dialogo, ma in adolescenza spesso prevalgono i conflitti, e così la relazione si logora e ci sentiamo spaesati di fronte alla metamorfosi di nostro figlio, che ci sembra una difficile equazione da risolvere. Ecco perché dobbiamo diventare genitori un po' scienziati, che trovano la giusta alchimia tra le regole, ancora da dare, e la libertà e le autonomie da gestire.



Ecco perché il #CentroFamiglieVercelli propone un percorso di formazione in 6 incontri dedicato ai genitori con figli preadolescenti e adolescenti. Per capire meglio come relazionarsi ai ragazzi, come comunicare più efficacemente e soprattutto per saperne di più su Internet, Social Network, Influencer e Youtuber. Per aiutarli a navigare correttamente nel web, dobbiamo prima conoscere quel mondo.



I destinatari sono i genitori di ragazzi e ragazze #pre-adolescenti e #adolescenti residenti nel Comune di Vercelli e nei paesi convenzionati con il Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale.

La partecipazione è gratuita e occorre iscriversi all’intero percorso. Ci si potrà iscrivere fino a venerdì 26 ottobre.

Iscrizioni: sul sito del Comune di Vercelli(https://www.comune.vercelli.it/sociale/servizi-famiglie-persone/centro-famiglie-villa-cingoli) scaricando la domanda e il modulo Privacy da inviare compilati alla PEC del Comune di Vercelli;

al Front Office del Settore Politiche Sociali o all’URP per ritirare la domanda cartacea da compilare e consegnare all’Ufficio Protocollo.



Il limite massimo di partecipanti è 25; si terrà conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni, alcuni posti sono stati riservati alle persone in “lista d’attesa” dalla scorsa edizione che confermino comunque l’interesse effettuando l’iscrizione entro venerdì 26 ottobre.



Il percorso è condotto da Licia Coppo, pedagogista e formatrice e William Novelli, esperto di formazione nel digitale, dell’Associazione KALOI (formazione, consulenza, coaching).



Di seguito, il calendario degli incontri che avverranno sempre di lunedì dalle 20.30 alle 22.30.



Lunedì 28: “Le metamorfosi”. L’ingresso in adolescenza: come cambia nostro figlio, come dobbiamo cambiare noi, come deve cambiare la relazione.

Lunedì 4 novembre: “#maledettaadolescenza”. Gli stili relazionali del preadolescente e dell’adolescente. Come gestire le regole e mantenere una relazione non sempre inquinata dalla rabbia.

Lunedì 11 “Internet in regola”. Quali regole dare per aiutare i nostri figli a navigare nella rete in modo sicuro? Come si relazionano on-line? “Dipendenza da Internet” quanto ne sappiamo?

Lunedì 25: “#mondosocial”. Quali sono i principali social media e social network utilizzati dai ragazzi? Cyberbullismo, sexting, web reputation. YouTube, uno spazio complesso.

Lunedì 2 dicembre: “Videogiochi e acquisti online”. Da Clash of clans a Fortnite: rischio dipendenza e di acquisto compulsivo? Guardiamo anche il lato positivo dei videogiochi, perché c’è.

Lunedì 9: “Dai #ferragnez alla vita reale”. Tra influencer e youtuber come modelli, i nostri figli costruiscono le loro relazioni affettive. Ma come? Quale confine tra l’on-line e l’off-line?



Per informazioni: centrofamiglie@comune.vercelli.it.